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Кожевников оценил силовой приём защитника «Нефтехимика» Абросимова в игре с «Металлургом»

Кожевников оценил силовой приём защитника «Нефтехимика» Абросимова в игре с «Металлургом»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал силовой приём защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко, после которого последнего унесли со льда на носилках.

«В этом моменте ничего не было. Вовченко сам виноват. Там не было никакого удара. Он сам въехал в Абросимова, сам врезался. И многие с этим согласятся. У всех, конечно, своё мнение. Но я считаю, что в данной ситуации пострадавший игрок сам виноват», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.

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