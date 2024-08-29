Защитник сборной Казахстана Бреус: Ларионов в шутку сказал, чтобы я не позорил «Торпедо»

Защитник «Торпедо» и сборной Казахстана Дмитрий Бреус рассказал про общение с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым в преддверии олимпийской квалификации.

— Общаешься ли с Игорем Ларионовым, тренер сборной сказал, что тебя без проблем отпустили?

— Когда подходил к Игорю Николаевичу, узнавал, он сказал: «Вообще едь спокойно, зачем тут вариться, там будут хорошие игры, где наберёшься практики и спокойно вернёшься». Он мне звонил во время Кубка президента, давал наставления и так скорее в шутку сказал, чтобы я не позорил «Торпедо». Так что я стараюсь, — приводит слова Бреуса Sports.kz.

Напомним, в Словакии завершилась встреча квалификации к Олимпийским играм – 2026, в которой сборная Казахстана уверенно обыграла команду Венгрии со счётом 5:2.