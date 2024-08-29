СКА выиграл домашний турнир, уступив в заключительном матче олимпийской сборной России

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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал олимпийскую сборную России. Встреча закончилась победой команды России по буллитам со счётом 4:3.

На четвёртой минуте первого периода Василий Глотов с передач Сергея Толчинского и Валентина Зыкова открыл счёт во встрече. За три секунды до конца периода Семён Синяткин с передачи Владислава Романова восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте второй двадцатиминутки Сергей Андронов с передачи Никиты Зайцева вновь вывел армейский клуб вперёд.

В начале заключительного игрового отрезка осинового времени Иван Демидов сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Евгения Кузнецова и Артёма Земчёнка в третий раз в матче вывел СКА вперёд. На 19-й минуте периода Алексей Васильков с передач Григория Кузьмина и Степана Терехова вновь сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказалась сборная России.

Отметим, что СКА стал победителем домашнего турнира, в четырёх встречах набрав 7 очков.