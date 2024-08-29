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СКА выиграл домашний турнир, уступив в заключительном матче олимпийской сборной России

СКА выиграл домашний турнир, уступив в заключительном матче олимпийской сборной России
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал олимпийскую сборную России. Встреча закончилась победой команды России по буллитам со счётом 4:3.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Россия (олимп.)
1:0 Глотов (Толчинский, Зыков) – 03:11 (5x5)     1:1 Синяткин (Романов) – 19:57 (5x5)     2:1 Андронов (Зайцев) – 36:21 (5x5)     2:2 Демидов – 42:12 (5x5)     3:2 Грицюк (Кузнецов, Земчёнок) – 52:14 (5x5)     3:3 Васильков (Кузьмин, Терехов) – 58:05 (5x5)     3:4 Демидов – 65:00    

На четвёртой минуте первого периода Василий Глотов с передач Сергея Толчинского и Валентина Зыкова открыл счёт во встрече. За три секунды до конца периода Семён Синяткин с передачи Владислава Романова восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте второй двадцатиминутки Сергей Андронов с передачи Никиты Зайцева вновь вывел армейский клуб вперёд.

В начале заключительного игрового отрезка осинового времени Иван Демидов сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Евгения Кузнецова и Артёма Земчёнка в третий раз в матче вывел СКА вперёд. На 19-й минуте периода Алексей Васильков с передач Григория Кузьмина и Степана Терехова вновь сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказалась сборная России.

Отметим, что СКА стал победителем домашнего турнира, в четырёх встречах набрав 7 очков.

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