Кожевников — о решении Разина: надо запрещать уводить команды в раздевалки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Это надо у Разина самого спросить, почему у него была такая реакция. Ну вспылил человек, бывает. Ничего страшного в этом нет. Он же спросил, можно ли ему увести команду. Ему сказали, что ничего за это не будет. Значит, надо что-то в правилах турнира менять. Надо, как в чемпионате, запрещать это. Допустим, в следующем матче в первом периоде тренеру может что-то не понравиться. И что, заканчивать матч через пять минут после начала? Глупость какая-то», – цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.