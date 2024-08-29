Дубль Пакетта не спас московское «Динамо» от поражения в игре со «Спартаком»

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.
На шестой минуте стартового игрового отрезка Артём Михеев открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Даниил Иванов с передачи Александра Беляева восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второй двадцатиминутки Шейн Принс с передачи Андрея Локтионова вывел «Спартак» вперёд. На 18-й минуте периода Седрик Пакетт с передач Кирилла Готовца и Кирилла Адамчука сделал счёт 2:2.
На 12-й минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева забросил третью шайбу бело-голубых в игре. Спустя три с половиной минуты Павел Порядин сделал счёт 3:3.
В серии буллитов лучше оказались красно-белые. Победный буллит на счету Германа Рубцова.
В следующем матче команды сыграют с «Автомобилистом». «Спартак» — 31 августа, московское «Динамо» — 30 августа.
- 29 августа 2024
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