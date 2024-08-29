Три передачи Даугавиньша помогли сборной Латвии победить команду Словении в отборе ОИ-2026

В Латвии на стадионе «Арена-Рига» закончился матч олимпийской квалификации, в котором хозяева турнира сборная Латвии обыграла команду Словении со счётом 4:2.

На второй минуте первого периода Увис Балинскис с передач Каспарса Даугавиньша и Родриго Аболса открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Рок Тичар восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Рудольф Балцерс с передач Родриго Аболса и Каспарса Даугавиньша вновь вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте второго периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Оскара Батни и Роберта Букартса забросил третью шайбу сборной Латвии в матче. На 15-й минуте периода Лука Мавер с передачи Блажа Томажевича сделал счёт 2:3. На 19-й минуте периода Родриго Аболс с передач Каспарса Даугавиньша и Харальда Эгле вновь увеличил преимущество команды Латвии до двух шайб.