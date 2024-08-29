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Три передачи Даугавиньша помогли сборной Латвии победить команду Словении в отборе ОИ-2026

Три передачи Даугавиньша помогли сборной Латвии победить команду Словении в отборе ОИ-2026
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В Латвии на стадионе «Арена-Рига» закончился матч олимпийской квалификации, в котором хозяева турнира сборная Латвии обыграла команду Словении со счётом 4:2.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Латвия
Окончен
4 : 2
Словения
1:0 Балинскис (Даугавиньш, Аболс) – 01:21 (5x4)     1:1 Тичар – 02:07 (5x5)     2:1 Балцерс (Аболс, Даугавиньш) – 18:55 (5x4)     3:1 Дзиеркалс (Батня, Букартс) – 25:11 (5x5)     3:2 Мавер (Томажевич) – 34:42 (5x5)     4:2 Аболс (Даугавиньш, Эгле) – 38:33 (5x4)    

На второй минуте первого периода Увис Балинскис с передач Каспарса Даугавиньша и Родриго Аболса открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Рок Тичар восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Рудольф Балцерс с передач Родриго Аболса и Каспарса Даугавиньша вновь вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте второго периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Оскара Батни и Роберта Букартса забросил третью шайбу сборной Латвии в матче. На 15-й минуте периода Лука Мавер с передачи Блажа Томажевича сделал счёт 2:3. На 19-й минуте периода Родриго Аболс с передач Каспарса Даугавиньша и Харальда Эгле вновь увеличил преимущество команды Латвии до двух шайб.

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