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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 29 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 29 августа
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Сегодня, 29 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился матч Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с «Витязем». Встреча завершилась победой армейского клуба по буллитам со счётом 3:2.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Окулов (Каменев, Саморуков) – 02:50 (5x5)     2:0 Карнаухов (Афанасьев, Исхаков) – 09:55 (5x4)     2:1 Морозов (Баптист) – 17:42 (5x5)     2:2 Воробьёв (Бусыгин) – 54:25 (5x5)     3:2 Окулов – 65:00    

В Минске (Беларусь) на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Адмирал» одержал сухую победу над ХК «Металлург-Жлобин» со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
29 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Металлург-Жлобин
Жлобин
1:0 Гутик – 14:36 (5x5)     2:0 Старков – 39:30 (5x5)    

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал олимпийскую сборную России. Встреча закончилась победой команды России по буллитам со счётом 4:3.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Россия (олимп.)
1:0 Глотов (Толчинский, Зыков) – 03:11 (5x5)     1:1 Синяткин (Романов) – 19:57 (5x5)     2:1 Андронов (Зайцев) – 36:21 (5x5)     2:2 Демидов – 42:12 (5x5)     3:2 Грицюк (Кузнецов, Земчёнок) – 52:14 (5x5)     3:3 Васильков (Кузьмин, Терехов) – 58:05 (5x5)     3:4 Демидов – 65:00    

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Динамо М
Москва
0:1 Михеев – 05:44 (5x5)     1:1 Иванов (Беляев) – 16:16 (5x5)     2:1 Принс (Локтионов) – 25:47 (5x5)     2:2 Пакетт (Готовец, Адамчук) – 37:08 (5x5)     2:3 Пакетт (Уил, Гусев) – 50:34 (5x4)     3:3 Порядин – 54:04 (5x5)     4:3 Рубцов – 65:00    
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