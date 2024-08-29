Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 29 августа

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Сегодня, 29 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился матч Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с «Витязем». Встреча завершилась победой армейского клуба по буллитам со счётом 3:2.

В Минске (Беларусь) на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Адмирал» одержал сухую победу над ХК «Металлург-Жлобин» со счётом 2:0.

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал олимпийскую сборную России. Встреча закончилась победой команды России по буллитам со счётом 4:3.

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.