Новиков: это не чемпионат мира и не Кубок Гагарина, уводить «Металлург» не было смысла

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Это не чемпионат мира и не финал Кубка Гагарина. Конечно, мемориал Ромазана – представительный турнир. Можно понять переживания за игрока. Но уводить команду в раздевалку не имело никакого смысла. У Разина были эмоции. Наверное, он погорячился. Я уверен, что в чемпионате ни один тренер не подумает так сделать.

Тренер же находится в пылу борьбы, он может не заметить нюансов. Наоборот, он видит, что его игрок получил тяжелейшую травму. Поэтому ему нужно защитить его и показать команде, что он обозначил свою позицию. Но я думаю, что потом эмоции у Разина утихли», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.