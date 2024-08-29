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«Во что хоккей превращают?» Эмоциональная речь Алексея Кудашова после дерби со «Спартаком»

«Во что хоккей превращают?» Эмоциональная речь Алексея Кудашова после дерби со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов эмоционально высказался после поражения от «Спартака» (3:4 Б) в рамках Кубка мэра Москвы.

«Судьи говорят, если бы игрок лежал на льду, то мы бы дали удаление, а так, как он уехал, то нет. Вы знаете, мы тренеры, наоборот заставляем игроков, чтобы они не валялись на льду, а вставали и уезжали. Во что хоккей превращают? Сейчас все будут лежать на льду. Эти вещи мне не понятны. Куда у нас хоккей движется? Хамство – это ненормальное явление.

Надо вести себя по-мужски, а у нас судьи говорят, что надо лежать и тогда получите удаление. И мы ещё потом будем виноваты за то, что обсуждаем и осуждаем это, а игроки драться лезут. Я прошу прощения, что затронул эту тему.

Я повторю, что сразу спросил, можно ли поднимать этот вопрос. Коли всем эта тема интересна, я и начал о ней говорить Такое лучше сейчас разобрать, нежели потом в сезоне. Я действительно переживаю за то, что хоккей превращается в такой спорт, где коснуться никого нельзя», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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