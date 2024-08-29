Кудашов – о моменте в дерби: сказал судьям, что сейчас, как Разин, уведу команду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о моменте с удалением Ивана Морозова из «Спартака» в матче Кубка мэра Москвы.

«Давайте конкретно обсудим момент с Морозовым: он умышленно бьёт шлагбаум в лицо. Согласитесь, что это не была самозащита. Если ты идёшь на такие действия, то должен понимать, что может начаться стычка с тем же игроком. Она и началась, но чего ты тогда не участвуешь. Это моё мнение. А судьи говорят, что это была не грубость. Вот если бы он упал и получил травму, тогда да. А мы говорим игрокам – вы что девочки чтобы лежать на льду? Они встают и уходят, а мы не получаем удаление. Вот о чём разговор.

У меня сегодня был микрофон, и я знал, что вы это услышите. Я сказал судьям, что сейчас, как Разин, уведу команду. Мысли не было, но слова я эти сказал», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.