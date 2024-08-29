Главный тренер «Динамо» рассказал, как можно реформировать предсезонные матчи в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов предложил своё видение, как можно реформировать предсезонные матчи в КХЛ.

«Сложный вопрос, нужны ли летом предсезонные турниры. Нам хорошо – мы в Москве, и у нас здесь рядом много команд. Но есть команды, которые реально не смогут найти соперников. Тут надо всё учитывать. Как есть так есть. Я пока к этому отношусь спокойно.

Возможно, если бы лига сделала гарантированные контрольные игры и сама составила график, чтобы не надо было ни с кем договариваться. Вы понимаете, чтобы провести любой матч, надо позвонить и договориться: кто и к кому приедет, во сколько начало, какие сроки. А если бы лига сама бы расставила, кто с кем играет, то всё было бы ясно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.