Кудашов – о пропуске Мироновым матча с «Динамо»: этот момент не остыл только у вас

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал пропуск матча Кубка мэра Москвы защитником «Спартака» Андреем Мироновым, который в межсезонье перешёл из стана бело-голубых в команду красно-белых.

«До начала сезона ещё целая неделя, и, конечно, мы будем нарабатывать спецбригады. По большому счёту, сейчас мы вышли только на последний этап, когда ещё даже толком не сбавлены нагрузки. Мы ещё только выходим на игровой цикл.

По Миронову не остыл момент только у вас, больше ни у кого. То, что он не играл, ну значит не играл», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.