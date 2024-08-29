Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» в ярком матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итог победной встречи с московским «Динамо» (4:3 Б) в рамках Кубка мэра Москвы.

«Честно говоря, обсуждать судейство не хочу. Наверное, это будет неправильно. Конечно, есть какие-то вопросы к судьям, но, наверное, как и у игроков есть брак. Надеюсь, что к сезону всё будет нормально.

Ещё нет игрового ритма. Летний хоккей – это само собой, но и ребята старались делать лишнее. Через игры мы наберём игровой тонус. Есть ребята, которые только вливаются в систему. Им нужно время на адаптацию, поэтому ошибки сейчас неизбежны.

Так же, как и главный тренер «Динамо», скажу, что и мы не вышли из-под нагрузок. Думаю, что это справедливо будет и по отношению ко всем командам, которые здесь играют. Поэтому я и говорю, что такой хоккей не получается зрелищным: много брака, ребята скованы, отходят из-под полученных на сборе нагрузок. Никто не хотел, чтобы мы были самыми лёгкими на турнире. Мы готовимся к сезону», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.