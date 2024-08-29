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«Какое-то своеобразное решение». Канарейкин — о снижении зарплаты Грицюка в СКА

«Какое-то своеобразное решение». Канарейкин — о снижении зарплаты Грицюка в СКА
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил желание нападающего СКА Арсения Грицюка снизить свою зарплату в клубе.

– Зачем СКА так много хоккеистов в заявке?
– Эта ситуация мне тоже не до конца понятна. Я не знаком с контрактными обязательствами хоккеистов. Например, мне не совсем понятна ситуация с Грицюком. Он соглашается на пятикратное понижение зарплаты ради того, чтобы команда подписала Кузнецова. Какое-то своеобразное решение.

Уместить 50 человек под потолком зарплат – это тоже большая сложность. Мы знаем, что СКА как-то рядом стоит с «Сочи» и «Витязем», так что эта взаимозаменяемость у всех на виду, – приводит слова Канарейкина Metaratings.

Напомним, в мае 2024 года агент Шуми Бабаев заявил, что Грицюк сезон-2024/2025 проведёт в СКА, после чего форвард планирует уехать в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз».

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