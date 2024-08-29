Главный тренер «Спартака» назвал причину, из-за которой Миронов не сыграл с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что защитник Андрей Миронов пропустил матч с московским «Динамо» из-за микротравмы.

«У Андрея Миронова небольшая микротравма. Он мог и сыграть, но мы не стали форсировать. Думаю, что в следующей игре он уже может сыграть. Не было такого, что мы его не поставили сегодня, чтобы он не сыграл с «Динамо». Ни в коем случае. Просто микротравма.

Егор Зайцев пропустит весь Кубок мэра Москвы. Мы наблюдаем за ним. У него травма чуть сложнее, чем у Андрея. Надеюсь, что в ближайшее время мы его увидим. Но всё зависит от реабилитации», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.