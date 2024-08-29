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Джиошвили: в Москве стали намного чаще ходить на хоккей. Даже на улицах стали узнавать

Джиошвили: в Москве стали намного чаще ходить на хоккей. Даже на улицах стали узнавать
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Кубка мэра Москвы и оценил количество болельщиков на стадионах столицы России.

«Не получилось выиграть, хотя играли хорошо. Была боевая игра – что мы, что «Спартак» – все бились. Думаю, что болельщики были рады такой предсезонной игре. Реально люди стали намного чаще ходить на хоккей.

Мы играем в Москве, и по крайней мере здесь всё всегда заполняется. Очень приятно играть. Даже на улицах стали узнавать иногда, хотя мы играем в шлемах, но люди подходят и говорят. Очень приятно», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.

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