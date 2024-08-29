Джиошвили: Комтуа сейчас разберётся, что лига у нас устроена по-другому

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил силовую игру форварда бело-голубых Макса Комтуа.

«В прошлом сезоне я не все матчи провёл со «Спартаком», так как был травмирован. В новом сезоне всё всегда немного по-другому. Пока идёт предсезонка. Тяжело сказать, как у нас будет с ними в сезоне.

Чувствую себя великолепно, если так можно говорить. Намного легче, когда проводишь нормальную предсезонку. Всё отбегал, старался быть первым. Надеюсь, что и в сезон войду хорошо.

Михеев и Швец-Роговой – отличные боевые ребята. Мы боремся за каждую шайбу. Знаем свою работу и стараемся её выполнять.

Я бы не сказал, что Комтуа хочет драться. Если попадают по лицу, то это не очень приятно, и он едет отвечать. Сейчас он разберётся, что здесь лига устроено немного по-другому. Думаю, что и тренеры ему подскажут, что не надо лишний раз удаляться, и он будет всё выдерживать. Будет стараться, чтобы соперник на нём удалялся», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.