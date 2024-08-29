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Форвард «Динамо»: никто не будет тебя жалеть в предсезонной игре

Форвард «Динамо»: никто не будет тебя жалеть в предсезонной игре
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, что игроки в предсезонных матчах выступают в полную силу.

«Для кого-то предсезонные матчи ничего не решают, а кто-то пытается пробиться в состав, и для они всё решают. На тренировке нужно подготовить себя к таким моментам. Если ты не смог этого сделать, то в предсезонной игре никто тебя жалеть не будет. Понятно, что все понимают, что не корову проигрываем, но всё равно все играют на полную, и случаются разные моменты», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.

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