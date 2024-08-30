Валиуллин рассказал, может ли «Ак Барс» подписать экс-игрока «Сент-Луиса» и «Рейнджерс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил вероятность подписания контракта с канадским нападающим Сэмми Бле.

— Насколько реально подписание Сэмми Бле?

— Мы действительно разговаривали с его агентом. Был предметный интерес — обсуждали сумму контракта, возможности. Но у нас очень много леворуких нападающих. Гораздо интереснее для нас было бы рассмотреть праворукого.

— То есть Бле в Казани не будет?

— Пока не загадываем. Две вакансии у нас есть, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Бле ранее никогда не играл в России. Ему 28 лет, он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2017/2018. За минувший сезон в составе клуба «Сент-Луис» он набрал семь очков в 53 матчах, забросив одну шайбу и сделав шесть голевых передач. В НХЛ он успел поиграть и в «Нью-Йорк Рейнджерс». За восемь сезонов, которые Бле провёл в клубах НХЛ, самым большим его показателем по очкам был сезон-2022/2023 в «Сент-Луис Блюз», когда хоккеист набрал 20 очков в 31 матче. Ему удалось забросить девять шайб и сделать 11 голевых передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 30 августа, в 10:00 мск.