Овечкин отреагировал на признание Бобровского лучшим хоккеистом России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал признание голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим хоккеистом России по версии журналистов.

«Серёжа провёл прекрасный сезон, Кубок Стэнли. Заслуженно победил в номинации. Какой прогноз был на финал Кубка Стэнли? Я не следил особо за серией, просто смотрел счёт. А так, как только заканчивается сезон, я стараюсь о хоккее не думать», – приводит слова Овечкина «Советский спорт».

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.