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Овечкин отреагировал на признание Бобровского лучшим хоккеистом России

Овечкин отреагировал на признание Бобровского лучшим хоккеистом России
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал признание голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим хоккеистом России по версии журналистов.

«Серёжа провёл прекрасный сезон, Кубок Стэнли. Заслуженно победил в номинации. Какой прогноз был на финал Кубка Стэнли? Я не следил особо за серией, просто смотрел счёт. А так, как только заканчивается сезон, я стараюсь о хоккее не думать», – приводит слова Овечкина «Советский спорт».

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

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