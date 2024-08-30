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«Результат покажу, вернусь». Генменеджер «Ак Барса» — о разговоре с Кагарлицким

«Результат покажу, вернусь». Генменеджер «Ак Барса» — о разговоре с Кагарлицким
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал ситуацию с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Напомним, форвард перешёл в «Торпедо».

Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что не мог до вас дозвониться летом, но в итоге вы поговорили.
— Не знаю, откуда это взялось. Может, он шутит так? С Димой у нас три года были отличные отношения, такие и остались. Я поздравил его с переходом в «Торпедо», он ответил: «Я результат покажу, вернусь». Наши двери всегда открыты. Возможно, в тот момент я был в отпуске и не был на связи. Может, он неправильно выразился. В принципе мы с Димой в хороших отношениях, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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