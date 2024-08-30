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Валиуллин ответил, мог ли «Ак Барс» снова назначить Знарка или Квартальнова

Валиуллин ответил, мог ли «Ак Барс» снова назначить Знарка или Квартальнова
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, мог ли клуб снова назначить главным тренером Олега Знарка или Дмитрия Квартальнова.

— Рассматривали возможность пригласить Олега Знарка или Дмитрия Квартальнова или же их страницы в «Ак Барсе» уже перевёрнуты?
— Нет. И с Дмитрием Вячеславовичем, и с Олегом Валерьевичем мы остались в хороших отношениях. Так бывает — что-то получается, что-то не получается, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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