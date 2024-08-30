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Ротенберг: СКА выиграл кубок-малыш, сделаем всё, чтобы он весной вырос в большой

Ротенберг: СКА выиграл кубок-малыш, сделаем всё, чтобы он весной вырос в большой
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейского клуба в домашнем турнире памяти Николая Пучкова.

«Что касается игры и турнира в целом — это важная победа. В третий раз подряд выиграли турнир Пучкова. Выиграли кубок-малыш в этом году. Будем делать с ребятами всё возможное, чтобы этот маленький кубок весной вырос в большой, в сильный кубок. Все друг друга прекрасно понимаем, без лишних слов. Наша задача — выигрывать каждый матч на каждом турнире», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

Вчера, 29 августа, в Санкт-Петербурге завершился матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал олимпийскую сборную России. Встреча закончилась победой команды России по буллитам со счётом 4:3. СКА стал победителем домашнего турнира, в четырёх встречах набрав семь очков.

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