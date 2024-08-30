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Товарищеские матчи клубов КХЛ 30 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 30 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 30 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут семь товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках Кубка губернатора Челябинской области «Югра» встретится с «Ладой». Начало встречи — в 12:00 мск. Трансляция: КХЛ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
30 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет «Амур». Игра начнётся в 16:00 мск. Трансялция: VK Видео.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15:30 мск в рамках Кубка мэра Москвы нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем». Трансляция: KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2024, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 в рамках Кубка мэра Москвы местное «Динамо» встретится с «Автомобилистом». Трансляция: KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках мемориала имени Ивана Ромазана «Нефтехимик» проведёт матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало игры — в 11:00 мск. Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
30 августа 2024, пятница. 11:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск в рамках мемориала имени Ивана Ромазана хозяева турнира «Металлург» встретятся с клубов ВХЛ «Магниткой». Трансляция: КХЛ.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
30 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13:00 в рамках контрольного матча «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
30 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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