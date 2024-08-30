Товарищеские матчи клубов КХЛ 30 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 30 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут семь товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В рамках Кубка губернатора Челябинской области «Югра» встретится с «Ладой». Начало встречи — в 12:00 мск. Трансляция: КХЛ.
В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет «Амур». Игра начнётся в 16:00 мск. Трансялция: VK Видео.
В 15:30 мск в рамках Кубка мэра Москвы нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем». Трансляция: KHL PRIME.
В 19:30 в рамках Кубка мэра Москвы местное «Динамо» встретится с «Автомобилистом». Трансляция: KHL PRIME.
В рамках мемориала имени Ивана Ромазана «Нефтехимик» проведёт матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало игры — в 11:00 мск. Трансляция: KHL PRIME.
В 17:00 мск в рамках мемориала имени Ивана Ромазана хозяева турнира «Металлург» встретятся с клубов ВХЛ «Магниткой». Трансляция: КХЛ.
В 13:00 в рамках контрольного матча «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью».
- 30 августа 2024
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:15
- 29 августа 2024
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:25
-
23:19
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:33
-
22:30
-
22:12
-
22:10
-
21:50
-
21:28
-
21:13
-
20:51
-
20:35
-
20:14
-
19:59
-
19:43
-
19:27
-
19:09
-
18:49
-
18:40