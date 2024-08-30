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Товарищеские матчи клубов КХЛ 30 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 30 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут семь товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках Кубка губернатора Челябинской области «Югра» встретится с «Ладой». Начало встречи — в 12:00 мск. Трансляция: КХЛ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 30 августа 2024, пятница. 12:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет «Амур». Игра начнётся в 16:00 мск. Трансялция: VK Видео.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В 15:30 мск в рамках Кубка мэра Москвы нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем». Трансляция: KHL PRIME.

В 19:30 в рамках Кубка мэра Москвы местное «Динамо» встретится с «Автомобилистом». Трансляция: KHL PRIME.

В рамках мемориала имени Ивана Ромазана «Нефтехимик» проведёт матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало игры — в 11:00 мск. Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 30 августа 2024, пятница. 11:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

В 17:00 мск в рамках мемориала имени Ивана Ромазана хозяева турнира «Металлург» встретятся с клубов ВХЛ «Магниткой». Трансляция: КХЛ.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 30 августа 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В 13:00 в рамках контрольного матча «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью».