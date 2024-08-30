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Расписание игрового дня квалификации Олимпиады 30 августа: во сколько начало, где смотреть

Расписание игрового дня квалификации Олимпиады 30 августа: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 30 августа, пройдут шесть матчей квалификационного турнира за право участия в Олимпийских играх — 2026. Матчи турнира проходят в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

В 15:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Австрии в рамках 2-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене имени Ондрея Непелы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Все матчи сборной Казахстана на турнире в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
Казахстан
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:00 мск сборная Франции встретится со сборной Словении в рамках 2-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Франция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 мск сборная Норвегии встретится со сборной Великобритании в рамках 2-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум».

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Норвегия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 мск сборная Венгрии встретится со сборной Словакии в рамках 2-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене имени Ондрея Непелы.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Венгрия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:00 мск сборная Украины встретится со сборной Латвии в рамках 2-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Украина
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:30 мск сборная Японии встретится со сборной Дании в рамках 2-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум».

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Япония
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь квалификационного турнира Олимпиады-2026
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