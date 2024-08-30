Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ак Барсе» оценили нововведения в правилах КХЛ

В «Ак Барсе» оценили нововведения в правилах КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил изменение начисления очков в овертаймах КХЛ и продление сезона до конца мая.

— Как оцените изменения в правилах в овертайме?
— Возможно, это правильно. Изменения же вводятся для увеличения зрелищности. Болельщики видели игру «три на три», она более быстрая. А когда одна из команд снимает вратаря и играет вчетвером, шайба остаётся только в одной зоне, это не так интересно.

— Продление сезона до мая — положительный момент?
— Чемпионат стал более гибким, это интересное нововведение. Хочется посмотреть, как оно сработает, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android