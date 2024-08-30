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Валиуллин: Шипачёв знал, что места в первых звеньях «Ак Барса» для него не остаётся

Валиуллин: Шипачёв знал, что места в первых звеньях «Ак Барса» для него не остаётся
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах с нападающим Вадимом Шипачёвым о новом контракте.

— С Шипачёвым и Войновым были разговоры?
— Да, и с Вадимом, и со Славой мы поговорили. Представителю Войнова Стасу Романову мы всё сказали, когда пришло понимание по его ситуации. Игрок был в курсе, мы друг друга поняли и тоже остались в хороших отношениях.

Что касается Вадима, то мы начали общаться с мая, несколько раз разговаривали. Он уже на тот момент знал, что в клубе не останется. Были ситуации, когда мы с Анваром Рафаиловичем разговаривали, думали о позиции центрального нападающего. Но в итоге решили, что Вадиму в первых звеньях места не остаётся, а держать его в нижних тоже неправильно. Агент его знал об этом, и сам Вадим знал. Пожелаю всем троим — Диме, Вадиму и Славе — удачи. Увидимся на льду, хоккейный мир маленький, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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