Валиуллин: Шипачёв знал, что места в первых звеньях «Ак Барса» для него не остаётся

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах с нападающим Вадимом Шипачёвым о новом контракте.

— С Шипачёвым и Войновым были разговоры?

— Да, и с Вадимом, и со Славой мы поговорили. Представителю Войнова Стасу Романову мы всё сказали, когда пришло понимание по его ситуации. Игрок был в курсе, мы друг друга поняли и тоже остались в хороших отношениях.

Что касается Вадима, то мы начали общаться с мая, несколько раз разговаривали. Он уже на тот момент знал, что в клубе не останется. Были ситуации, когда мы с Анваром Рафаиловичем разговаривали, думали о позиции центрального нападающего. Но в итоге решили, что Вадиму в первых звеньях места не остаётся, а держать его в нижних тоже неправильно. Агент его знал об этом, и сам Вадим знал. Пожелаю всем троим — Диме, Вадиму и Славе — удачи. Увидимся на льду, хоккейный мир маленький, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.