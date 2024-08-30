Валиуллин предположил, почему Барабанов выбрал «Ак Барс», а не СКА

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин предположил, почему нападающий Александр Барабанов выбрал казанский клуб, а не СКА.

— Можете назвать подписание Александра Барабанова главной удачей «Ак Барса» на рынке этим летом?

— Когда мы начали предварительный диалог, он не хотел возвращаться, искал варианты в Северной Америке. Мы не бросали попыток, продолжали с ним общение. Летом мы пригласили его в Казань, показали город, бытовые условия. Дальше — дело техники: город красивый, база у нас тоже шикарная. Всё Саше понравилось, и он принял решение. Для него это тоже непросто, конечно, потому что у него были хорошие предложения, в том числе и из родного клуба. Но мы очень рады, что он перешёл к нам и уже вписался в состав.

— Понимаете, почему он сделал выбор в пользу «Ак Барса»?

— Возможно, он услышал от тренеров, с которыми работал вместе, где и как его будут использовать. Это тоже немаловажно, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.