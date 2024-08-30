Генменеджер «Нэшвилла» выразил сомнения в ментальной готовности Ярослава Аскарова

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц выразил сомнения в ментальной готовности российского голкипера Ярослава Аскарова, который перешёл из стана «пантер» в «Сан-Хосе Шаркс».

«Аски будет отличным вратарём, потому что у него невероятные атлетические навыки, он уверенная в себе личность. Но если вы поговорите с элитными вратарями, они не будут говорить о физических качествах. Они будут говорить о менталитете, мышлении, подготовке и тому подобном. И я не совсем уверен, что у Аскарова это есть.

Я знаю это по многолетней работе с тренером вратарей Митчем Корном, которого я считаю лучшим в этом деле. Ментальная, физическая и эмоциональная составляющая — всё должно достичь очень зрелого состояния, чтобы добиться стабильности в игре.

В итоге, я думаю, Аски ещё не совсем готов. Будет ли он готов? О, да, если он потратит время и сделает всё, что ему нужно, он несомненно будет готов», — приводит слова Тротца The Athletic.