Пакетт закинул спартаковца на лавку, Вишневскому попали по лицу. Фото победы «Спартака»

29 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» встречался с московским «Динамо». Встреча закончилась победой красно-белых по буллитам со счётом 4:3.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов эмоционально высказался после поражения от «Спартака» (3:4 Б) в рамках Кубка мэра Москвы.

«Судьи говорят, если бы игрок лежал на льду, то мы бы дали удаление, а так как он уехал, то нет. Вы знаете, мы, тренеры, наоборот, заставляем игроков, чтобы они не валялись на льду, а вставали и уезжали. Во что хоккей превращают? Сейчас все будут лежать на льду. Эти вещи мне непонятны. Куда у нас хоккей движется? Хамство – это ненормальное явление», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.