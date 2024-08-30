Ротенберг: знаете, сколько гадостей пишут про сборную России? Ни в одной стране такого нет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о критике в адрес сборной России среди болельщиков страны.

«Сборная России всегда будет выше, чем любой клуб. Это правильно, так и должно быть. Знаете, сколько гадостей пишут про сборную России? Пишут в России. Это вызывает у меня злость. Ни в одной стране мира такого нет. Я читаю прессу везде — слава богу, знаю языки. Такого нет нигде, чтобы сборную России какие-то люди обливали помоями. Надо задать вопрос, зачем они это делают. Кто они? Живут ли они в России? Как их зовут? Кого они представляют? Я знаю все их фамилии, потому что отслеживаю.

Если ты живёшь в России, то должен иметь уважение к своей стране. Уважение к тем ребятам, которые выходят играть за сборную России. Сколько критиковали эту сборную? Говорили: «Зачем она нужна»? Эта сборная обыграла «Ак Барс», не говорим даже про СКА. Обыграла почти все команды, могла спокойно выиграть турнир. Это говорит о том, что у нас есть хоккей, у нас есть развитие хоккея, есть будущее. Надо только поддерживать институт сборных команд.

Когда мы вернёмся на международную арену, то выиграем у любой сборной — неважно, Канада, США, Финляндия, Швеция. К этому мы стремимся. А без идеологии ничего не получится. Потому что всегда надо понимать, в чём смысл», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.