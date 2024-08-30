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«Он заранее всё решил». Генменеджер «Ак Барса» — об уходе Билялетдинова

«Он заранее всё решил». Генменеджер «Ак Барса» — об уходе Билялетдинова
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал про уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера казанского клуба.

— Когда было принято решение об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса»?
— Насколько знаю, он для себя заранее решил, что его тренерская карьера должна закончиться. Он не против быть советником, ему эта работа нравилась. Мы благодарны, что он отработал эти полтора года. Сказал, что хочет немного отдохнуть, «подлатать раны». Он провёл долгую тренерскую карьеру.

— Когда вы это обсуждали?
— Это было в конце сезона.

— Команда сразу же об этом узнала?
— Нет, игрокам дали 10 выходных дней, потом были тренировки и социальные мероприятия, поездили по всему Татарстану. Было много детишек, болельщиков, которым программа очень понравилась, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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