Валиуллин: если бы Гатиятулин ушёл в «Сибирь», в «Ак Барсе» была бы интересная фамилия

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что, если бы Анвар Гатиятулин стал главным тренером «Сибири», то казанский клуб рискнул бы с назначением нового наставника.

— Если бы Гатиятулин оказался в «Сибири», кто был бы следующим вариантом?

— Возможно, была бы интересная фамилия. Мы бы рискнули в этом смысле. Но мы рады, что Анвар Рафаилович работает у нас.

— Эту интересную фамилию тоже не будете раскрывать?

— Пока нет. Ему надо ещё опыта набраться (улыбается), — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), в молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером он был в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).