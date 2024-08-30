«Эти перемены диктуются временем». Генменеджер «Ак Барса» — о лимите на легионеров

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал про отношение к изменению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Метания с лимитом не надоели?

— Да нет, есть регламент, по нему работаем. Клубы заранее узнают о таких вещах, чтобы было время на принятие решений. Держали в голове наработки, что может быть как пять легионеров, так и три. Эти перемены диктуются временем, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в апреле 2024 года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту — теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять иностранных хоккеистов. В сезоне-2023/2024 максимум было разрешено три иностранных хоккеиста.