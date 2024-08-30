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«Эти перемены диктуются временем». Генменеджер «Ак Барса» — о лимите на легионеров

«Эти перемены диктуются временем». Генменеджер «Ак Барса» — о лимите на легионеров
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал про отношение к изменению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

— Метания с лимитом не надоели?
— Да нет, есть регламент, по нему работаем. Клубы заранее узнают о таких вещах, чтобы было время на принятие решений. Держали в голове наработки, что может быть как пять легионеров, так и три. Эти перемены диктуются временем, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в апреле 2024 года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту — теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять иностранных хоккеистов. В сезоне-2023/2024 максимум было разрешено три иностранных хоккеиста.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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