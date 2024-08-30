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Казахстан — Австрия: онлайн-трансляция матча квалификации ОИ-2026 начнётся в 15:00 мск

Казахстан — Австрия: онлайн-трансляция матча квалификации ОИ-2026 начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 30 августа, пройдут шесть матчей квалификационного турнира на участие в Олимпийских играх — 2026. В 15:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Австрии в рамках 2-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене «имени Ондрея Непелы».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
Казахстан
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, вчера, 29 августа, сборная Казахстана уверенно обыграла национальную команду Венгрии со счётом 5:2. Хет-триком во встрече отметился форвард Никита Михайлис. Кроме него, шайбами в составе казахстанской сборной отметились Дмитрий Бреус и Максим Мухаметов.

Матчи турнира пройдут в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

Календарь квалификации ОИ-2026
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