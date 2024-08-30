Полиция Нью-Джерси подтвердила гибель двух человек, одним из них мог быть Годро

Полиция Нью-Джерси подтвердила гибель двух велосипедистов после аварии с автомобилем. Об этом сообщает телеканал ABC News. По данным полиции, водитель остался на месте происшествия. О личностях жертв пока ничего не известно.

Фото: Кадр телеканала ABC

Напомним, ранее в социальной сети Х появилась неофициальная информация, что одним из велосипедистов мог быть форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро. Вторым — его брат Мэттью. Эту информацию представил экс-судья НХЛ Тим Пил.

В минувшем сезоне Годро сыграл 81 встречу, в которых забросил 12 шайб и отдал 48 результативных передач, набрав в общей сложности 60 очков. За сборную США на чемпионате мира 2024 года Джонни провёл восемь матчей, где записал на свой счёт 11 (3+8) результативных баллов.

«Коламбус» в минувшем сезоне не смог пройти в плей-офф, оставшись на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.