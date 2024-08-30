Супруга Владимира Тарасенко показала фото семьи с Кубком Стэнли

Супруга российского нападающего Владимира Тарасенко Яна показала фото семьи с Кубком Стэнли. Напомним, недавно Владимир провёл день с кубком, посетив детскую больницу и пожарную станцию Флориды.

Фото: Страница Яны Тарасенко в социальной сети

Фото: Страница Яны Тарасенко в социальной сети

Фото: Страница Яны Тарасенко в социальной сети

В межсезонье Тарасенко пополнил состав «Детройта», с которым подписал двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 4,75 млн.

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером. В предстоящем сезоне в «Детройте» Тарасенко сыграет вместе с бывшим партнёром по «Рейнджерс» Патриком Кейном.