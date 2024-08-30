Губернатор Новосибирской области встретился с «Сибирью» и обозначил цели на сезон

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибирь» Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом новосибирского клуба.

Фото: ХК «Сибирь»

«В Новосибирской области хоккей – это больше, чем просто зрелище, вид спорта. Это явление, которое объединяет людей, заслуживает того, чтобы преодолевать все трудности. Болельщики живо реагируют на результаты игры любимой команды, Новосибирск полностью живёт хоккеем.

Поэтому, делая установку на сезон, я ставлю задачу-минимум: войти в плей-офф с максимально высокого, хорошего места и пройти как можно дальше – такая просьба от меня и от всех болельщиков. Пройдите в плей-офф как можно дальше, а поддержка со стороны новосибирцев вам будет обеспечена максимально мощная. Уверен, что в этом сезоне всё должно получиться», — приводит слова Травникова пресс-служба «Сибири».