«Сработал эффект выгорания». Шарыченков — о неудачном сезоне ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Александр Шарыченков рассказал, почему у армейского клуба сезон-2023/2024 получился неудачным.

— Тем не менее ЦСКА сезон завалил — вылет в первом же раунде плей-офф...

— Сработал эффект выгорания. Несколько лет подряд команда уходила в седьмой матч финала плей-офф, отдых был минимальным, а силы — не безграничны. И эмоциональные, и физические.

Хотя ко мне это относилось в меньшей степени. За два последних сезона провёл в ЦСКА 42 матча, четыре из них — в плей-офф. Но было видно, что основным ребятам тяжело, график в КХЛ жёсткий, — приводит слова Шарыченкова Russia-Hockey.ru.

ЦСКА расторг контракт с Александром Шарыченковым 1 февраля 202 года. Для 32-летнего хоккеиста прошлый сезон был третьим в составе ЦСКА. Вместе с армейской командой Шарыченков стал обладателем Кубка Гагарина — 2023. В нынешнем сезоне вратарь провёл 12 матчей, выиграв пять из них, с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.