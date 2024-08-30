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Форвард «Металлурга» Даниил Вовченко выписан из больницы

Форвард «Металлурга» Даниил Вовченко выписан из больницы
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Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко, получивший травму в матче мемориала Ромазана с «Нефтехимиком», выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

«Даниил Вовченко выписан из больницы. Сегодня он был в раздевалке команды», — сказал собеседник издания.

Ранее спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил, что Вовченко пропустит матч за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» 3 сентября.

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного мемориала Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.

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