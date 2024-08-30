Александр Овечкин рассказал, что является самым тяжёлым при подготовке к сезону

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что первая неделя тренировок — самое тяжёлое при подготовке к новому сезону.

«У меня персональный тренер, с которым я работаю уже на протяжении семи-восьми лет. Мы с ним перед каждым сезоном говорим, что будем делать, на какие мышцы части тела работать. Самое главное, когда ты начинаешь предсезонку, чтобы у тебя не было травм. Потому что всегда какие-то микротравмы вылезают, это мешает тебе полноценно подготовиться.

Тяжелее ли с возрастом входить в сезон? Самое тяжёлое – это первая неделя. Потому что после отпуска идти в зал, бегать, выходить на лёд очень тяжело. А потом вкатываешься и уже нормально», – приводит слова Овечкина «Советский спорт».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.