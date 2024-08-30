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Экс-форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов подписал контракт с ХК «Юнисон-Москва»

Экс-форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов подписал контракт с ХК «Юнисон-Москва»
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«Юнисон-Москва» заключил контракт с нападающим Артёмом Лукояновым, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков. Всего Лукоянов провёл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

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