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Тертышный: Заварухин был другом для игроков? Да нет, конечно, была субординация

Тертышный: Заварухин был другом для игроков? Да нет, конечно, была субординация
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал о работе с бывшим главным тренером челябинского клуба Алексеем Заварухиным.

— Заварухин и правда был другом для игроков?
— Да нет, конечно. Была субординация. Никто к нему не обращался на «ты». При этом с Алексеем Борисовичем можно было обсудить любые вопросы, он не кричал на нас, оставался позитивным человеком, — приводит слова Тертышного Sport24.

Заварухин вернулся в Челябинск в межсезонье 2023 года, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды, и Заварухин стал сначала исполняющим обязанности, а потом и главным тренером «Трактора». После окончания сезона-2023/2024 Заварухина на посту наставника челябинской команды сменил Бенуа Гру.

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