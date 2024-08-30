«Салават Юлаев» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Нефтехимик» по буллитам

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился матч в рамках мемориала Ивана Ромазана, в котором «Нефтехимик» встречался с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимского клуба по буллитам со счётом 4:3.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Леонтьев с передач Вячеслава Лещенко и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.
В начале третьего игрового отрезка Никита Хлыстов с передач Жоэ-Кристофа Муиссу и Владимира Брюквина удвоил преимущество нижнекамцев. На седьмой минуте третьего периода Никита Ртищев с передач Никиты Хоружева и Рауля Якупова сделал счёт 3:0. Спустя 36 секунд Джош Ливо с передачи Нэйтана Тодда размочил счёт во встрече. Ещё через три минуты Джош Ливо с передачи Александра Хмелевски сократил отставание уфимцев до минимума, оформив дубль. На 14-й минуте периода Нэйтан Тодд с передачи Александра Хмелевски сделал счёт 3:3.
В серии буллитов лучше оказались уфимцы.
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