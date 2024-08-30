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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Нефтехимик» по буллитам

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Нефтехимик» по буллитам
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился матч в рамках мемориала Ивана Ромазана, в котором «Нефтехимик» встречался с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимского клуба по буллитам со счётом 4:3.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
30 августа 2024, пятница. 11:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Леонтьев (Лещенко, Белозёров) – 26:40 (5x5)     2:0 Хлыстов (Муиссу, Брюквин) – 42:32 (5x4)     3:0 Ртищев (Хоружев, Якупов) – 46:09 (5x5)     3:1 Ливо (Тодд) – 46:45 (5x5)     3:2 Ливо (Хмелевски) – 49:48 (5x5)     3:3 Тодд (Хмелевски) – 53:00 (5x5)     3:4 Ремпал – 65:00    

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Леонтьев с передач Вячеслава Лещенко и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.

В начале третьего игрового отрезка Никита Хлыстов с передач Жоэ-Кристофа Муиссу и Владимира Брюквина удвоил преимущество нижнекамцев. На седьмой минуте третьего периода Никита Ртищев с передач Никиты Хоружева и Рауля Якупова сделал счёт 3:0. Спустя 36 секунд Джош Ливо с передачи Нэйтана Тодда размочил счёт во встрече. Ещё через три минуты Джош Ливо с передачи Александра Хмелевски сократил отставание уфимцев до минимума, оформив дубль. На 14-й минуте периода Нэйтан Тодд с передачи Александра Хмелевски сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались уфимцы.

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