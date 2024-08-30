Антон Красоткин: на моей практике Новосибирск — самый хоккейный город

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин заявил, что считает Новосибирск самым хоккейным городом в России.

— Многие хоккеисты говорят, что болельщики Новосибирска — особенные. Что именно их отличает?

— В том году нам не удавалось часто показывать хорошую и зрелищную игру, но, несмотря на это, практически на каждом нашем матче был ажиотаж. То есть люди очень любят хоккей и очень переживают, поддерживают нас. За это им огромное спасибо.

— Это самый хоккейный город?

— На моей практике — да. Потому что люди очень давно уже за команду переживают, и они заслуживают больших побед. Всегда полный стадион, всегда шумят, поддерживают нас. Много видишь людей с символикой хоккейного клуба на улицах. То есть город живёт хоккеем.

— Другие игроки говорят, что когда слышат «Славься, Сибирь!» во время гимна, то мурашки идут по телу.

— Да, каждый раз как в первый. Это такая приятная ответственность, что за тебя переживает такое количество людей.

— Чего вы мечтаете достичь с «Сибирью»?

— Первоочередная цель — это выигрывать каждую игру и так шаг за шагом, шаг за шагом становиться каждый день лучше. Ну и, конечно же, стремиться к более глобальным целям. В данный момент это Кубок Гагарина. Я считаю, что болельщики «Сибири» его заслужили давно, и мы как хоккеисты тоже, — приводит слова Красоткина «РБ Спорт».

Ранее губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибирь» Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом новосибирского клуба.