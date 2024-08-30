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Тренер «Авангарда»: выглядит так, будто в Сумманене живут две личности

Тренер «Авангарда»: выглядит так, будто в Сумманене живут две личности
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Словацкий тренер «Авангарда» Андрей Подконицки рассказал о работе со специалистом Раймо Сумманеном в ХК «Зволен».

— Существует легенда, что Сумманен вызывал на бой самого Ягра. Творил ли он что-то подобное в «Зволене»?
— У Раймо действительно есть проблема. Хорошо, что сам он это осознаёт и старается работать над собой. В начале сезона я не был осведомлён о том, что у Сумманена есть некий тумблер. Когда этот тумблер переключается — он закипает. Это случалось как в наших с ним разговорах, так и в присутствии игроков. В плей-офф он однажды зашёл далековато. Всё это выглядит так, будто в Раймо живут две личности. Когда эмоции зашкаливают, он не может себя контролировать, — приводит слова Подконицки Sport24.

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