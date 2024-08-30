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Экс-форвард «Металлурга» и минского «Динамо» Кёрран подписал контракт с «Амбри-Пиотта»

Экс-форвард «Металлурга» и минского «Динамо» Кёрран подписал контракт с «Амбри-Пиотта»
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Бывший нападающий «Металлурга» и минского «Динамо» Коди Кёрран подписал контракт с «Амбри-Пиотта», сообщает пресс-служба швейцарского клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано до ноябрьского международного перерыва в швейцарской лиге с возможностью продления до конца сезона.

Последние два сезона Кёрран провел в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» и минского «Динамо», где в общей сложности набрал 56 (14+42) очков в 122 матчах.

На его счету в Американской хоккейной лиге в общей сложности 92 игры (7 голов и 27 передач) за такие клубы, как «Хартфорд Вульф Пэк», «Сан-Диего Галлз» и «Провиденс Брюинз». Также нападающий играл в лигах Норвегии, Дании, Швеции.

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