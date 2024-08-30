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«Лада» на турнире в Челябинске в конце матча вырвала победу у «Югры»

«Лада» на турнире в Челябинске в конце матча вырвала победу у «Югры»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Югра» встречалась с «Ладой». Игра завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:1.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
30 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гурзанов (Ясинский, Савчик) – 26:27 (5x5)     1:1 Попугаев (Черников, Березин) – 47:48 (5x5)     1:2 Алтыбармакян (Ожгихин, Неколенко) – 56:28 (5x5)    

В первом игровом отрезке команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Егор Гурзанов с передач Пётра Ясинского и Константина Савчика открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте третьей двадцатиминутки Никита Попугаев с передач Егора Черникова и Максима Березина восстановил счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Алтыбармакян с передач Алексея Ожгихина и Архипа Неколенко принёс тольяттинскому клубу победу в матче.

Отметим, что это заключительная игра «Лады» в межсезонье. Первый матч нового сезона подпочечные Олега Браташа проведут 5 сентября дома с «Локомотивом».

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