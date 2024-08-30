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«Лада» на турнире в Челябинске в конце матча вырвала победу у «Югры»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Югра» встречалась с «Ладой». Игра завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:1.

В первом игровом отрезке команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Егор Гурзанов с передач Пётра Ясинского и Константина Савчика открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте третьей двадцатиминутки Никита Попугаев с передач Егора Черникова и Максима Березина восстановил счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Алтыбармакян с передач Алексея Ожгихина и Архипа Неколенко принёс тольяттинскому клубу победу в матче.

Отметим, что это заключительная игра «Лады» в межсезонье. Первый матч нового сезона подпочечные Олега Браташа проведут 5 сентября дома с «Локомотивом».