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«Ситуация выглядела страшно, он закипел». Гомоляко — о словах Разина на пресс-конференции

«Ситуация выглядела страшно, он закипел». Гомоляко — о словах Разина на пресс-конференции
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал действия и слова главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина после матча с «Нефтехимиком» в рамках мемориала Ивана Ромазана.

«Даня [Вовченко] чувствует себя хорошо, гуляет, ему врачи прописали прогулки, кушать и отдыхать с семьёй. Он говорил, что хотелось бы выйти на лёд, но раз это голова, а не нога или заднее место, то лучше восстановиться, прежде чем продолжить тренироваться.

Действия Андрея Разина? Никак не отреагировали. Мы решения Андрея Владимировича всегда поддерживаем. Пресс-конференция — думаю, вы правы, что это эмоции, на следующий день он так бы не сказал. Ситуация выглядела страшно, Андрея Владимирович закипел», — приводит слова Гомоляко сайт КХЛ.

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