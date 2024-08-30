Демидов ответил, задумывался ли о расторжении контракта со СКА по примеру Мичкова

Нападающий СКА Иван Демидов ответил, задумывался ли о расторжении контракта с армейским клубом по примеру нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

— Задумывался ли пойти по пути Матвея Мичкова и расторгнуть контракт со СКА, чтобы пораньше уехать в НХЛ?

— Нет. Говорил, что на этот сезон остаюсь здесь. Хочу отработать контракт до конца и уже потом думать.

— Что ещё спрашивали на собеседовании в «Монреале», кроме ситуации со Слафковски?

— В целом больше не было настолько запоминающихся вопросов. В остальном всё стандартно — спрашивали, какой я игрок, как могу описать свою игру, какой психологический характер. Обычное собеседование, — сказал Демидов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.